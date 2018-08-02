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Непобедимый американский боксер обвинил Ломаченко в трусости
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO американец Майки Гарсия (38 побед, 30 из них — нокаутом) рассказал о своих ближайших планах, а также оценил возможность проведения боя с украинцем Василием Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).
«Моя новая цель — встретиться с Эрролом Спенсом до конца нынешнего года. Многие говорят мне, что он очень опасный противник, но это именно те бои, которые я ищу. Я зарекомендовал себя как один из лучших чемпионов на сегодняшний день, поэтому мне не нужно никого ждать. Ломаченко много раз мне отказывал, и в этот момент моей карьеры я не могу остановиться, поскольку хочу творить историю», — заявил Гарсия после победы по очкам над Робертом Истером и защиты чемпионского титула IBF в полусреднем весе.
Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас довольно оперативно отреагировал на высказывание Майки. «Пожалуйста, не ври, Ломаченко никогда не отказывал тебе. Наоборот, как многие помнят, Василий всегда говорил о бое с Гарсией и о том, насколько великим будет этот поединок», — написал функционер на своей странице в одной из социальных сетей.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», свой следующий бой Ломаченко, восстанавливающийся после операции на плече, проведет 1 декабря. Соперником Василия станет победитель поединка между Рэем Бельтраном и Хосе Педрасой.
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