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Наука и технологии

Названы страны, где вскоре появится 5G

1:00 3 августа 2018   28
мобильный телефон
Елизавета КАРПЮК, специально для «ФАКТОВ»

Мобильный интернет пятого поколения могут запустить уже со следующего года. По данным BBC Украина, он будет быстрее существующего ныне в 10 или даже в 20 раз.

Особенностью 5G будет то, что он откроет возможность одновременного доступа к мобильному интернету большего количества пользователей.

Йен Фогг из аналитической компании Open Signal говорит, что введение такого скоростного интернета вызовет появление новых сервисов, о которых мы пока может не догадываться.

Стандарты для всех 5G протоколов еще не отработаны, но ожидается внедрение сразу нескольких новых технологий.

Маловероятно, что большинство стран введут 5G к 2020 году, однако катарская компания Ooredoo заявила, что уже запустила коммерческую сеть 5G. В Южной Корее планируют внедрить сеть в 2019 году, такие же планы и у Китая.

Напомним, ранее «ФАКТЫ писали о том, что компания Google намерена отказаться от Android.

Фото Pixabay

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