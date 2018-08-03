- 1:00 Названы страны, где вскоре появится 5G
- 0:57 Чего можно ждать украинцам с приходом 5G в страну
- 0:57 В Венгрии назвали виноватых в "проблемах" со вступлением Украины в НАТО и ЕС
- 23:56 "Отпускники" и "добровольцы": командующий ООС рассказал, с кем сражаются ВСУ на Донбассе
- 23:35 Массовое отравление шаурмой в Киеве: количество жертв стремится к сотне
- 22:59 В Сумах застрелили бывшего депутата
- 22:55 «Мариуполь» обыграл «Юргорден» и пробился в третий раунд Лиги Европы: видеообзор матча
- 22:23 Погибшие понимали язык убийц: появились важные сведения о расстреле российских журналистов в Африке
- 21:50 Сказал мне "только держись": мама Сенцова поделилась воспоминаниями об аресте сына
- 21:10 В Киеве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке: фото и видео с места событий
Названы страны, где вскоре появится 5G
Мобильный интернет пятого поколения могут запустить уже со следующего года. По данным BBC Украина, он будет быстрее существующего ныне в 10 или даже в 20 раз.
Особенностью 5G будет то, что он откроет возможность одновременного доступа к мобильному интернету большего количества пользователей.
Йен Фогг из аналитической компании Open Signal говорит, что введение такого скоростного интернета вызовет появление новых сервисов, о которых мы пока может не догадываться.
Стандарты для всех 5G протоколов еще не отработаны, но ожидается внедрение сразу нескольких новых технологий.
Маловероятно, что большинство стран введут 5G к 2020 году, однако катарская компания Ooredoo заявила, что уже запустила коммерческую сеть 5G. В Южной Корее планируют внедрить сеть в 2019 году, такие же планы и у Китая.
Напомним, ранее «ФАКТЫ писали о том, что компания Google намерена отказаться от Android.
Фото Pixabay
влажность:
давление:
ветер:
“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”