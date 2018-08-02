Ирина Геращенко опровергла заявления адвокатов Рубана об обмене заложниками

Украина

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, говоря об освобождении заложников, заявила что украинская сторона всегда стояла на позиции передачи 36 россиян именно России, а не представителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Она также опровергла заявление адвокатов бывшего переговорщика Владимира Рубана относительно его возможного обмена.

«Не соответствуют действительности заявления адвокатов Рубана, далеких от переговорного процесса. Никогда ОРДЛО не предлагали за этого „офицера“ двух наших офицеров. Однажды шла речь о формуле одного за одного, а затем ОРДЛО просто включили его фамилию в свой общий список, где почти триста человек и заявили, что никаких малых обменов не будет, только всех на всех. Конечно, это позиция, диктуемая им в Кремле. Но если всех на всех, то мы требуем включить в этот список и всех узников Кремля в российских тюрьмах: Сенцова, Кольченко, Сущенко, Балуха, Гриба, Карпюка», — заявила Ирина Геращенко.

Тем временем адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко, которая проходит по одному делу вместе с Владимиром Рубаном по подозрению в подготовке вооруженного государственного переворота с массовыми жертвами среди мирного населения, заявляет, что парламентарий не планирует признавать свою вину для внесения в «обменный» список. «Я таких мыслей от нее не слышал», — заявил «Обозревателю» адвокат Александр Тананакин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генпрокуратура и СБУ заявили о завершении расследования дела Надежды Савченко, в котором Владимир Рубан проходит как соучастник.