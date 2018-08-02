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Лучший молодой футболист Германии получил тюремный срок
Марокканский полузащитник «Шальке-04» Амин Арит был признан виновным в ДТП со смертельным исходом, произошедшем на исторической родине футболиста в конце июня нынешнего года. Находясь в гостях у родственников в Марракеше, 21-летний игрок ехал в автомобиле вместе со своим братом и сбил перебегавшего дорогу 30-летнего мужчину, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм.
По информации издания Daily Mail, Амин обвинялся в причинении смерти по неосторожности, в связи с чем был приговорен судом к четырем годам условно. Он также выплатит штраф в размере 780 евро. После оглашения судебного решения футболист уже вернулся в расположение клуба и приступил к подготовке к новому сезону.
Отмечу, что Арит перешел в «Шальке-04» в июле 2017 года из французского «Нанта» за 10 миллионов евро. Отыграв в минувшем сезоне за гельзенкирхенцев 32 матча, полузащитник был признан лучшим молодым игроком немецкой бундеслиги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист чемпиона Швеции осужден за изнасилование девочки.
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