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Олегу Виннику на юбилей подарили пальму (фото)
Олег Винник отметил 31 июля 45-летний юбилей. В этот день он оказался в Доминикане. Такой сюрприз приготовили имениннику друзья. Эта традиция уже много лет существует в коллективе. 28 июня популярный певец отработал очередной концерт, а накануне дня рождения друзья преподнесли ему билеты на самолет.
В интервью «ФАКТАМ» Олег Винник рассказал, что он никогда не готовится к празднику, только принимает в нем участие.
— Как правило, в этот день работаю. А мои друзья, команда устраивают мне сюрпризы, — рассказал певец. — Отмечаем скромно, в узком кругу и без пафоса. В тихом уютном ресторанчике, где нас никто не заметит. В прошлом году в ресторан друзья ради шутки пригласили аниматоров — мультяшных персонажей из детства: Крокодила Гену и Чебурашку. Мы так дурачились, прямо до слез.
Поездка в Доминикану стала для любимца женщин шикарным подарком. Ведь Олег уже и сам не помнит, когда последний раз был в отпуске. Первыми фото с отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. На снимках певец отдыхает в бассейне на фоне роскошных апартаментов, взбирается на пальму.
«На день рождения мне подарили пальму», — в шутку подписал снимок Олег.
Певец также опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни тоже исполнились все теплые пожелания, сказанные в его адрес.
— Хочу поблагодарить вас за искренние слова поздравлений в мой день рождения, за то, что вы украсили мой праздник своими теплыми пожеланиями. Будьте и вы любимы, счастливы, берегите друг друга. Люблю вас безумно, — обратился Олег к поклонникам.
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