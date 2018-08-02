Почему в Украине нет громких приговоров коррупционерам: названа причина

Общество

Не так давно группа международных и украинских экспертов обнародовала доклад «Украина против коррупции: Экономический фронт. Экономическая оценка антикоррупционных мероприятий в 2014—2018 годах». О том, как, по мнению аналитиков, изменилась ситуация с коррупцией в стране после Революции достоинства, «ФАКТАМ» рассказал один из авторов доклада Карл Волох.

— Могу совершенно точно сказать, что все самые главные элитные коррупционные схемы уничтожены либо полностью, либо в значительной мере, — говорит эксперт. — Например, так называемая гособналпрограмма. Это система параллельного сбора налогов не в госбюджет, а в частный карман. Янукович выстроил эту систему в Донецке, а потом воплотил ее в масштабах страны. Во времена его правления государство было, по сути, полностью приватизировано. История такого не знала.

Представьте, в Министерстве налогов и сборов, которое возглавлял беглый Клименко, существовал закрытый этаж, где были установлены серверы, обслуживающие «обнальные» площадки. Согласно данным судебно-экономической экспертизы, за три года бюджет только на этом, не говоря об откатах при возмещении НДС и т. д. , потерял 15 миллиардов долларов (120 миллиардов гривен по тогдашнему курсу).

Помните, как в конце мая 2017 года силовики одновременно провели обыски в 15 областных управлениях бывшего так называемого Минсдоха и по распоряжению главного военного прокурора Матиоса фигурантов доставили вертолетами в Киев на допросы, а потом часть из них отпустили под залог?

Это беспрецедентное дело уже передано в суд. Около 50 подозреваемых, причем очень высокого ранга, знакомятся с материалами. Уверен, что эти ребята будут сидеть.

В то же время, по словам эксперта, борьбе с коррупцией препятствует «жутчайшее состояние» судебной системы.

— Судебная система парализована, — говорит Волох. - Громких приговоров нет не потому, что кто-то не хочет. И не потому, что в судах процветает коррупция или там работают непрофессионалы. Но в том числе и по объективным причинам — из-за некомплекта судей и огромного количества дел. Например, в прошлом году в Печерский райсуд Киева, где работают 17 судей, поступило 60 тысяч ходатайств. Даже если часть решений полуавтоматическая, все равно нужно выслушать стороны, проанализировать, обосновать и написать решение, провести заседание и огласить вердикт. Это же немыслимо. И такая картина практически в любом суде…