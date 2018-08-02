Firefly Aerospace Макса Полякова объявляет о создании консультативного совета

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Аэрокосмическая компания Макса Полякова Firefly Aerospace создала консультативный совет, в состав которого вошли Джэфф Бингам, Роберт М. Лайфут-младший, Джордж Нилд и Уильям Ридди.

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова, которая в мае 2018 года открыла научно-исследовательский центр в г. Днепр, официально заявила о создании консультативного совета. Члены совета предоставляют Firefly экспертные рекомендации, а также консультируют ее управленческие команды. Первыми в состав совета вошли Джэфф Бингам, Роберт М. Лайфут-младший, Джордж Нилд и Уильям Ридди.

Джэфф Бингам привнесет в экспертизу Firefly почти 40 лет опыта работы с правительством. Ранее он был старшим советником по вопросам космоса в Сенате США, а именно — отвечал за политику создания космических станций в Комитете по вопросам торговли, науки и транспорта. Также Джэфф Бингам был первым помощником руководителя законодательного бюро NASA. На этой должности Джэффу удалось заручиться поддержкой Международной космической станции (МКС) как законодательного координатора в Международной программе NASA по космическим станциям.

Роберт М. Лайфут-младший построил выдающуюся карьеру в NASA. Он занимал должность первого помощника руководителя и главного операционного директора NASA до выхода в отставку в 2018 году. В то же время он исполнял обязанности руководителя NASA с января 2017 года по апрель 2018 года. Роберт также был директором Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла и NASA Space Shuttle Propulsion Office. Сейчас Роберт М. Лайфут-младший занимает должность президента корпорации LSINC в Хантсвилле, Алабама.

Джордж Нилд сыграл ключевую роль в открытии космоса для частных компаний. В должности главы отдела коммерческих перевозок Федерального авиационного управления США (FAA) он отвечал за общественную безопасность во время коммерческих запусков ракет и их возвращение в плотные слои атмосферы. Ранее Джордж Нилд руководил интеграцией полетов программы «Спейс Шаттл» в Космическом центре Джонсона и работал старшим научным сотрудником в компании Orbital Sciences Corporation. Он имеет степень доктора наук в аэронавтике и астронавтике, а также закончил Школу летчиков-испытателей ВВС США.

Уильям Ридди — астронавт-ветеран, который принимал участие в таких полетах космического корабля «Спейс Шаттл», как STS-42, STS-51 и STS-79. Он также работал первым помощником руководителя NASA по космическим полетам и контролировал исследовательские центры Джонсона, Кеннеди, Маршалла и Стенниса, а также мониторил программы Международной космической станции, «Спейс Шаттл», средств космической связи и ракет-носителей. После выхода в отставку из NASA в 2005 году Уильям Ридди работал в исполнительном совете нескольких аэрокосмических и технологических стартапов, а также был президентом Среднеатлантического регионального космопорта на острове Воллопс, Вирджиния, США.

«Назначение в консультативный совет профессионалов такого масштаба и опыта в американской космической отрасли значительно укрепляет позиции Firefly как крупного международного игрока. Учитывая передовой опыт США и Украины, наша компания будет тестировать и проводить полеты как по-настоящему успешный представитель «Нового космоса», — отметил основатель Firefly Aerospace Макс Поляков.