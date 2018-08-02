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Киевское «Динамо» подписало третьего бразильца (видео)
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» пополнилось бразильским атакующим полузащитником Витором Буэно. 23-летний футболист «Сантоса» переехал в Киев на правах аренды на два года — до конца сезона-2019/2020, с правом последующего выкупа контракта.
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Буэно является воспитанником «Монте Азул», на клубном уровне выступал за «Ботафого» и «Сантос», дебютировав на взрослом уровне в 2014 году. В 2016-м в составе «Сантоса» стал победителем Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), в том же году был признан лучшим новичком чемпионата Бразилии. Согласно информации авторитетного сайта Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.
Примечательно, что в обратном направлении, из «Динамо» в «Сантос», на аналогичных условиях проследовал парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес, проведший в Киеве последние три сезона.
Добавлю, что Витор стал уже третьим бразильцем, перешедшим в «Динамо» нынешним летом. Ранее полноценные контракты с киевским клубом подписали Че Че и Сидклей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Динамо» продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Фото ФК «Динамо» (Киев)
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