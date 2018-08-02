Почему польские банки воюют друг с другом за украинских заробитчан

Общество

Польские банки решили заработать на миллионах украинцев, которые переселились в Польшу за последние годы и бросились активно завлекать их на обслуживание. Только за минувший год количество открытых иностранцами счетов в польских финучреждениях выросло с 424 тыс. до 600 тыс. Порядка 90% из них принадлежат гражданам Украины.

Польские банки привлекает колоссальный денежный поток, который генерируют украинцы. В 2017 году по различным каналам наши граждане отправили на родину $ 3,14 млрд. Еще примерно столько же они потратили внутри страны, сообщает UBR.

Отметим, что в 2017 году польские власти выдали украинцам почти 2 миллиона официальных разрешений на работу. По данным Министерства семьи, работы и социальной политики Польши до конца 2018 года число легально трудоустроенных на польских предприятиях украинцев вырастет до 3 миллионов человек. И это лишь официальные данные.

Банки Польши делают все, лишь бы «заякорить» украинского клиента и предоставляют ему базовые услуги «в ноль»: они не берут платы ни за открытие счета, ни за его сопровождение, ни за выпуск карты и даже обещают бесплатно переводить заработанные деньги на родину. А в качестве бонуса еще и выдают карты местных сотовых операторов — к ним привязывают счет, так что человек сразу может пользоваться мобильным банкингом.

Они даже приплачивают работодателям за то, чтобы те отправляли наших заробитчан открывать счета в «правильном» банке. А, чтобы завоевать доверие наших граждан польские розничные банки вовсю бросились учить украинский и запускают украиноязычные версии сайта. Один из банков открыл 4 международных отделения, в которых украинцев обслужат на родном языке и перевел на украинский свой клиент-банк.

Еще один польский банк открыл пилотный офис на автовокзале в Варшаве, куда прибывает львиная доля иностранных рабочих, а также отделение в аэропорту.

Отметим, что еще в 2016 году ни один из них не мог похвастаться даже простеньким буклетом на украинском языке, а сейчас 8 крупных финучреждений предлагают языковую поддержку в колл-центрах. Таким образом, специалисты со знанием украинского сейчас в Польше в большом почете. Им предлагают до 5 тысячи злотых в месяц (около 36 тысяч гривен).

Как писали «ФАКТЫ», в 2017 году украинцы приобрели в Польше 71 тысячу квадратных метров жилья — примерно 27% от всего объема, купленного нерезидентами.

Правительство Польши проводит активную миграционную политику, переманивая в свою страну молодых и образованных украинцев.