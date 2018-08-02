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Проверено на себе: как спастись от жары
Последний месяц был экстремально жарким. И у многих появились собственные рецепты спасения от зноя. Ими делятся наши читатели. «Все очень просто: намочите прохладной водой шейный платочек или тонкий шарфик — и можно выходить из дома, прихватив с собой бутылочку с водой», — советует читательница «ФАКТОВ» Алена из Киева.
«Время от времени надо делать несколько глотков воды, а высохший платок смачивать вновь. Такой совет убережет от теплового удара: в области шеи крупные сосуды подходят близко к коже, кровь охлаждается и, условно говоря, разносит прохладу по всему телу. А кроме того, благодаря испарению, сосуды остаются в хорошем тонусе. И еще: приходя домой, принимаю не холодный, а довольно теплый душ. Когда после этой процедуры выходишь из ванной, воздух в комнате кажется бодрящим».
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”