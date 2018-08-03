Здоровье

Проверено на себе

Проверено на себе: как быстро избавиться от синяка или шишки

Ну кто же в детстве, да и не только в детстве, не набивал себе синяки и шишки? Это не только больно, но и не очень красиво: обычно синее пятно или припухлость держатся около недели и больше. Но, оказывается, есть метод, помогающий избавиться от синяка или шишки гораздо быстрее. О нем рассказала читательница «ФАКТОВ» Валентина Ивановна из Кременчуга.

«Много лет пользуюсь таким средством: место ушиба стараюсь как можно быстрее намылить простым мылом. Тогда синяк или вообще не образуется или проявляется не очень ярко. Чудодейственное средство!

Мыло также очень хорошо помогает, если кто-то набил шишку на лбу. Шишка рассасывается полностью. Но если речь идет о ребенке, надо следить, чтобы мыло не попало в глазки. Маленький кусочек мыла я всегда ношу с собой для скорой помощи. В чем секрет его воздействия? Я заинтересовалась и пришла к выводу: видимо, содержащаяся в мыле сода разжижает кровь в поврежденных капиллярах и не дает образоваться микротромбам, из-за которых место ушиба обычно становится синим".

Если вы хотите поделиться рецептами здоровья, которые используются в вашей семье, пишите нам по адресу [email protected] с пометкой «Проверено на себе».

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