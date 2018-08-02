Самый высокооплачиваемый баскетболист мира продаст 114 пар своих кроссовок

Спорт

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лэйкерс» Леброн Джеймс устроит аукцион, на котором намерен продать 114 пар своих изношенных игровых кроссовок. С молотка уйдет обувь производителя спортивной экипировки Nike, с которым у баскетболиста подписан пожизненный контракт на общую сумму порядка одного миллиарда долларов. Все средства, которые удастся выручить в рамках мероприятия, пойдут в благотворительный фонд спортсмена LeBron James Family Foundation.

Отмечу, что Джеймс, являющийся самым высокооплачиваемым баскетболистом в мире (его суммарный заработок за 2017 год составил 85,5 млн долларов), не первый год активно занимается благотворительностью. В частности, после перехода в «Лэйкерс» Леброн бесплатно накормил посетителей пиццерии Blaze Pizza, инвестором которой он является, а совсем недавно открыл в Акроне (штат Огайо) школу для детей из неблагополучных детей.

Напомню, что летом одноклубником Джеймса стал украинец Святослав Михайлюк, выбранный «Лэйкерс» на драфте. В составе своей новой команды 21-летний воспитанник «Черкасских Мавп» вышел в финал Летней лиги НБА, но в решающем матче «озерные» уступили «Портленд Трэйл Блэйзерс» (73:91). Примечательно, что сам Михайлюк, набирая в среднем 16,5 очка за матч, был включен в символическую сборную турнира.