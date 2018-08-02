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Водитель уснул за рулем: в Беларуси перевернулся автобус с украинцами (фото)
В Беларуси в 4.30 2 августа перевернулся и упал в кювет туристический автобус, в котором находились граждане Украины. Инцидент произошел в Оршанском районе.
Автобус международного сообщения следовал из Киева в Таллин. В салоне автобуса находились 53 человека: граждане Украины, Молдовы и России. Об этом сообщает сайт УВД Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь.
По предварительным данным, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.
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В больницу были доставлены 12 человек, из которых восемь уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.
Остальные туристы доставлены в гостиницу и им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие время в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.
При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов.
Как писали «ФАКТЫ», 24 июля в оккупированном Донецке перевернулся микроавтобус, который вез родителей с детьми на отдых в оккупированный поселок Седово на Азовском побережье.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”