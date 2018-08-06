Как и где проводят лето знаменитости со своими детьми (фото)

Стиль жизни

Начался последний месяц лета. Кинозвезды и прочие знаменитости тоже люди, они хотят отдохнуть и повеселиться. И у них тоже есть дети, которые требуют внимания. «ФАКТЫ» рассказывают о том, как и где проводят нынешнее лето кумиры миллионов.

Джордж Клуни отдыхал на Сардинии. Если быть точнее, отдыхала там его супруга Амаль с двумя детьми, а также ее мать и родители Джорджа. Близнецы Элла и Александр появились на свет 6 июня 2017 года. Сам Клуни был занят на съемках нового сериала «Уловка 22». Поэтому он каждый день ездил на мотороллере на съемочную площадку, а затем возвращался на виллу, которую актеру и его семье любезно сдал бухгалтер Сильвио Берлускони Эцио Мария Симонелли. За сколько Клуни договорился с хозяином двухэтажного дома, не известно. Но если верить объявлениям, аренда виллы в этих местах в разгар летнего сезона обходится от 6 до 10 тысяч долларов в неделю. Дом сняли на все лето. Однако 10 июля Джордж попал в аварию. На своем мотороллере он на скорости около 100 километров в час врезался в Mercedes. Водитель автомобиля рассказал полиции, что его на какое-то мгновение ослепило солнце. Он вильнул в сторону, и этого оказалось достаточно, чтобы произошла авария. Клуни получил травму ноги. Врачи сказали, что курс восстановления займет не менее двадцати дней. Поэтому Джордж и Амаль приняли решение оставить виллу и на время лечения перебраться самолетом в свой собственный дом на озере Комо. Клуни пришлось подвозить к трапу на электрокаре. Жена, няня и дети сидели рядом с актером.

*Джордж Клуни с семейством

Звезда Голливуда Халле Берри отдыхает этим летом в Майами. Она взяла с собой детей — десятилетнюю дочь Налу и четырехлетнего сына Макео. Отцом Налы является манекенщик Габриэль Обри, с которым Халле жила пять лет — с 2005 по 2010 год включительно. Сына Берри родила от французского актера Оливье Мартинеса, за которым была замужем с 2013 по 2016 год. В минувшие выходные Халле взяла Налу и отправилась с ней в магазин IKEA. Именно там 51-летняя обладательница премии «Оскар» («Бал монстров») покупает для дома все необходимое. Нала помогает ей в выборе.

*Халле Берри с дочерью Налой

Сэр Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш решили в этом году отдохнуть с детьми в Порто-Черво. Это фешенебельный курорт на севере Сардинии. Славится своими пляжами и яхт-клубом. Музыкант привез с собой сыновей — семилетнего Захария и пятилетнего Элайджу. Напомним: Элтон и Дэвид воспользовались в обоих случаях услугами суррогатной матери. Дети появились на свет в США. Отдых в Порто-Черво — один из самых дорогих в Италии. Скромный номер на семью из четырех человек обойдется примерно в тысячу долларов за ночь.

71-летний певец решил прокатиться на яхте. После прогулки неожиданно возникли сложности, когда сэр Элтон попытался сойти на берег. На помощь Элтону Джону поспешили два крепких молодых человека. Захарий с удивлением наблюдал, как его родителя несут!

*После прогулки на яхте Элтон Джон не смог идти самостоятельно — его сын Захарий с удивлением наблюдал, как его родителя несут

Семейство Бекхэм отправилось на недельку в Лос-Анджелес. В США учится старший сын Дэвида и Виктории 19-летний Бруклин. Парень редко бывает дома в Британии. По нему скучают не только родители, но и младшие братья Ромео (15 лет) и Круз (13 лет), а также сестра Харпер. Девочке 10 июля исполнилось семь лет. И родители решили в качестве одного из подарков организовать редкий отдых всей семьей. Развлеклись на славу. Сами приготовили мороженое. Причем участвовали все члены семьи. А 30 июля Харпер решилась на очень серьезный шаг — девочке впервые постригли волосы! Уговаривать ее пришлось долго. Старались все. Особенно Дэвид, который выложил фото в своем Instagram.

*Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Известная актриса Риз Уизерспун никуда из Лос-Анджелеса не уезжала. Она сейчас очень занята работой над новым фильмом, где выступает в качестве продюсера. Кроме того, готовится к началу съемок третьей части популярной комедии «Блондинка в законе». Поэтому обладательница множества престижных кинонаград, включая премии «Оскар», «Эмми» и BAFTA, свободное время проводит дома с детьми. Сейчас главная проблема 42-летней актрисы — пятилетний сын Теннесси. Мальчик хочет научиться классно ездить на велосипеде. Сама Риз не очень сильна в этом. Помочь маме вызвался ее старший сын Дикон. Ему 14 лет. Семейство нашло в пригороде безопасный участок и тренировалось там целый день. Уизерспун была в спортивных шортах Nike и белой футболке с надписью I Can’t («Я не могу»). По всей видимости, это была оригинальная мотивация для Теннесси. Отцом мальчика является второй муж актрисы Джим Тот. Они поженились 25 марта 2011 года. Дикон — сын от первого брака с известным актером Райаном Филлиппом. Риз прожила с ним семь лет. У них также есть дочь Ава. Девушке в сентябре исполняется 19 лет.

*Риз Уизерспун с сыновьями Теннесси и Диконом

Последняя неделя июля выдалась для Дженнифер Лопес напряженной. Актриса и певица организовывала два больших семейных праздника. Сначала 24 июля ей самой исполнилось 49 лет. А 27 июля 43 года стукнуло ее нынешнему бойфренду, известному бейсболисту Алексу Родригесу. Всех родственников и друзей вывезли на Багамы. Там закатили практически подряд две вечеринки.

*Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми

Днем веселились на пляже. Вечером продолжали праздновать в ресторане. В центре внимания оказались дети виновников торжества. У Алекса есть две дочери от первого брака с Синтией Скуртис — Наташа и Элла. Старшей девочке 13 лет, младшей — 10 лет. У Дженнифер тоже двое детей — двойняшки Максимилиан и Эмма. Им по десять лет.

*Дженнифер с дочерьми своего бойфренда Наташей и Эллой

Напомним, Лопес была официально замужем трижды. Ее первым мужем был кубинский официант Оджани Ноа. Вторым — танцор Крис Джадд. Третий супруг Дженнифер — известный певец и актер Марк Энтони. Он и является отцом Макса и Эммы. Кроме того, у Лопес были серьезные отношения с рэпером и продюсером Шоном Комбсом, актером Беном Аффлеком, танцором Каспером Смартом. С Родригесом она живет уже год. Их дети подружились. И, похоже, все идет к свадьбе.

На 49-летие Дженнифер Родригес подарил ей большое золотое кольцо с бриллиантами, изумрудами и ониксом от Cartier. Стоимость украшения — 173 тысячи долларов. Лопес с гордостью надела его на безымянный палец левой руки, на котором католики по традиции носят обручальные кольца.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

*На фото в заголовке: Элтон Джон с сыном Захарием