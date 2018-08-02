Главный тренер «Реала» удалил все свои страницы в социальных сетях

Спорт

Наставник мадридского «Реала» Хулен Лопетеги радикально отреагировал на поражение своей команды от английского «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках Международного кубка чемпионов, матчи которого проходят в США и Сингапуре.

Чтобы сосредоточиться на работе, Лопетеги удалил все свои официальные страницы в социальных сетях. «Пострадали» аккаунты в Twitter, где у Хулена насчитывалось 140 тысяч подписчиков, и Instagram.

Примечательно, что в своей тренерской карьере 51-летний специалист не добился каких-либо успехов на клубном уровне (в послужном списке Лопетеги два звания чемпиона Европы со сборной Испании U-19 (в 2011-м и 2012-м) и одно — с молодежной командой в 2013-м) — а в «Реале» после трех подряд побед в Лиге чемпионов и отданного в прошлом сезоне чемпионства «Барселоне» от него будут требовать завоевания всех трофеев как в Испании, так и Европе.

Напомню, что Лопетеги до прихода в «Реал» возглавлял сборную Испании, из которой был уволен за несколько дней до старта ЧМ-2018, после того, как стало известно о подписании предварительного контракта с мадридским клубом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты «Реала» выбрали замену Роналду.