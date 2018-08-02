Украина

Эксперт о деле Савченко: в центре Киева могли погибнуть более 7,5 тысячи человек

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на пресс-конференции на полигоне заявил, что еще не определена мера наказания, которую обвинение будет просить для фигурантов дела об организации теракта и смены власти в Украины — нардепа Надежды Савченко и бывшего переговорщика Владимира Рубана.

«Мера еще не определена. Но я думаю, прокурор будет просить максимальное наказание за подготовку теракта», — заявил генпрокурор. По словам Юрия Луценко, для него дело Савченко — Рубана — одно из самых тяжелых в моральном плане.

«Если бы я знал, что она сделает — завезет по соглашению с Захарченко (главарь террористической „ДНР“, — Ред.) вооружение в Киев, я все равно бы боролся за ее освобождение из российской тюрьмы. Украинцы должны отвечать по законам только в Украине, а не в стране-агрессоре. Дело Савченко показывает, к чему приводит популизм», — добавил Юрий Луценко.

Руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин на пресс-конференции заявил, что в рамках дела о подготовке теракта в центре Киева, который планировали народный депутат Надежда Савченко и руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан, были изъяты четыре миномета (120 мм) и к ним 46 мин.

«44 мины — осколочно-фугасные, две — дымовые. Последние используют для наведения на объект, который планируют обстрелять», — отметил эксперт.

Также у заговорщиков изъяли крупнокалиберный пулемет «Утес», снайперскую винтовку производства террористической «ДНР» калибром 12,7 и почти тысячу набоев к ней. «С таким вооружением снайпер может положить за минуту до 20 человек», — отметил он и добавил, что такие пули запросто пробивают 40-мм броню.

Александр Рувин также сообщил, что среди изъятого вооружения — мины «Мон», которые, в частности, хотели подорвать в Верховной Раде. По его словам, специалисты подсчитали, что в районе правительственного квартала в центре столицы от действий заговорщиков могли пострадать до 7,5 тысяч людей — в этом районе живут, учатся и работают около 70 тысяч украинцев. Плюс к этому, в данном районе есть немало лечебных заведений.

«От срабатывания мины „Мон“ в этом секторе не осталось бы и живой мухи», — заявил Александр Рувин и добавил, что жертв в центре Киева могло быть больше за счет паники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генпрокурор Юрий Луценко назвал примерный срок начала суда по Савченко и Рубану.

Фото с сайта «Громадского»