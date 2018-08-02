Политика

Порошенко подписал изменения в важный закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

«Путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт!» — написал президент в Facebook.

Он призвал как можно быстрее провести конкурс по набору судей.

«Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а к Министерству иностранных дел Украины — в максимально сжатые сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов», — написал Порошенко.

Он призвал всех достойных юристов принять участие в конкурсе.

«От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине!» — считает президент.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.