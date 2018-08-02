Судье надоело слушать, как Манафорт тратил деньги на дорогую одежду

Мир

Второй день судебного процесса над скандально известным американским политтехнологом Полом Манафортом запомнился реакцией окружного судьи Джаджа Т. С. Эллиса III на допрос свидетелей обвинения, который проводил прокурор Грег Андрес. Как уже сообщали «ФАКТЫ», слушания проходит в Федеральном суде штата Виргиния в городе Александрия.

Андрес допрашивал работников двух магазинов, в которых Манафорт на протяжении пяти лет — с 2009 по 2014 год включительно — покупал себе дорогую одежду. Один из магазинов находится в Нью-Йорке. Это Alan Couture. Второй — в Калифорнии. Он называется House of Bijan.

Согласно показаниям свидетелей Манафорт в нью-йоркском магазине приобрел вещи на сумму 929 тысяч долларов, а в калифорнийском — на сумму 300 тысяч долларов. Это были костюмы, спортивные куртки, рубашки. Прокурор добивался от свидетелей точного их описания. Особый акцент он сделал, например, на куртке из кожи питона.

Кроме того, Андрес допросил двух дизайнеров интерьера. Один из них, Стив Джекобсон, сообщил, что за пять лет получил от Манафорта и его супруги Кэтлин 3,2 миллиона долларов, за переделку четырех домов, принадлежащих Полу, включая загородную резиденцию на Лонг-Айленде.

Судья дважды перебивал прокурора. Его честь хотел, чтобы Андрес на зацикливался на мелочах. «Я понял, вы хотите показать нам, что обвиняемый жил на широкую ногу. Я это уже понял. Давайте перейдем к сути», — сказал судья. Прокурор извинился и продолжил допрос свидетелей. Но опять скатился к подробному описанию, что и когда покупал Манафорт. Тогда судья вмешался снова: «Боюсь, если так пойдет дальше, мы здесь застрянем надолго. Давайте я сам буду задавать вопросы вашим свидетелям!»

После этого Андрес объяснил, что хотел детально продемонстрировать суду, что покупал обвиняемый, чтобы потом рассказать, как он это делал. И это, по словам прокурора, самое главное. Оказывается, что Манафорт, и это подтвердили все свидетели, оплачивал счета исключительно с помощью международных денежных переводов. Это означает, что на его счетах в американских банках таким сумм не было. Деньги приходили каждый раз из-за границы. Причем всегда быстро. Лишь один счет был оплачен с задержкой, потому что возникла какая-то проблема с иностранным банком. Тогда Пол воспользовался другим банком. Чаще всего деньги переводились со счетов, открытых на Кипре.

«Наконец-то!» — воскликнул судья. «Вы закончили? Тогда мы продолжим!» — заявил Его честь и закрыл заседание.

Адвокаты Манафорта пытаются теперь представить итоги второго дня слушаний как свою победу. Они подчеркивают, что прокурор был вынужден отвлекать внимание суда ненужными подробностями, потому что никаких серьезных улик против обвиняемого у него нет.

Однако сам Грег Андрес уверен, что судья услышал его. Зарабатывая в Украине миллионы долларов, Манафорт скрывал эти деньги от налоговой службы США. И его хитрости при покупке предметов роскоши доказывают это.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», обвинение утверждает, что Манафорт получил за свои политические консультации от украинских политиков не менее 60 миллионов долларов.