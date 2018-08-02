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- 15:13 Появился фоторобот мужчины, облившего кислотой херсонскую активистку Гандзюк
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Появился фоторобот мужчины, облившего кислотой херсонскую активистку Гандзюк
Бывший боец АТО, адвокат Маси Найем сообщил, что общественность, журналисты и юристы ведут собственное расследование нападения на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Напомним, что неизвестный облил ее кислотой.
«Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно, пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то. Этот человек, как минимум, несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон. Возможно бывал в горсовете и рядом», — сообщил Маси Найем.
По его словам, друзья Екатерины выплатить 100 тысяч гривен тому, кто поможет найти напавшего на Гандзюк. «Сообщайте нам на редакционную почту [email protected] все, что вы считаете важным в этом деле. Любая информация может помочь. Распространите портрет нападавшего. Нам всем это сейчас очень важно», — добавил адвокат.
По словам Маси Найема, пострадавшей Екатерине Гандзюк предоставлена государственная охрана — полиция удовлетворила ходатайство ее адвоката. Также юрист опубликовал фотографии, демонстрирующие текущее состояние пострадавшей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», активистку-жертву жестокого нападения с кислотой экстренно доставили в Киев.
Фото Маси Найем/Facebook
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