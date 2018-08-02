- 15:42 В пригороде Одессы совершено дерзкое покушение на активистов
- 15:40 Убегая от охранника, 13-летний мальчик спрыгнул с третьего этажа школы
- 15:17 Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро — Алексей Арестович
- 15:15 Самый высокооплачиваемый баскетболист мира продаст 114 пар своих кроссовок
- 15:13 Появился фоторобот мужчины, облившего кислотой херсонскую активистку Гандзюк
- 15:02 Неожиданные открытия на кладбищах Киева: рассказ ученого
- 14:53 На оккупированном Донбассе боевики "ДНР" развлекались, стреляя в людей
- 14:42 В центре Киева заметили авто с номерами сепаратистов: сеть возмутило фото
- 14:27 Судье надоело слушать, как Манафорт тратил деньги на дорогую одежду
- 14:25 Известная украинская телеведущая призналась, что у нее роман с французским режиссером
В центре Киева заметили авто с номерами сепаратистов: сеть возмутило фото
В центре Киева заметили машину с номерами непризнанной Молдавской Приднестровской Республики. Об этом в Twitter известный блогер Денис Казанский.
«Центр Киева, машина с номерами непризнанного Приднестровья. А такие „бляхи“ никого не смущают?» — написал он.
Блогер опубликовал фото автомобиля с номерами незаконной республики и они вызвали бурное обсуждение в сети.
Многие пользователи пишут, что в Одессе автомобилей с подобными номерами очень много.
«Давно смущают! У нас в Одессе их тысячи и уже много лет», — написала в ответ на пост Казанского одна читательница блога.
Как писали «ФАКТЫ», 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова».
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”