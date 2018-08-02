Украина

В центре Киева заметили авто с номерами сепаратистов: сеть возмутило фото

В центре Киева заметили машину с номерами непризнанной Молдавской Приднестровской Республики. Об этом в Twitter известный блогер Денис Казанский.

«Центр Киева, машина с номерами непризнанного Приднестровья. А такие „бляхи“ никого не смущают?» — написал он.

Блогер опубликовал фото автомобиля с номерами незаконной республики и они вызвали бурное обсуждение в сети.

Многие пользователи пишут, что в Одессе автомобилей с подобными номерами очень много.

«Давно смущают! У нас в Одессе их тысячи и уже много лет», — написала в ответ на пост Казанского одна читательница блога.

Как писали «ФАКТЫ», 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова».