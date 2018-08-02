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Убегая от охранника, 13-летний мальчик спрыгнул с третьего этажа школы (фото)
Чрезвычайное происшествие произошло 2 августа в Червонограде Львовской области.
Как сообщило местное издание «Эхо Червонограда», утром охранник школы № 9, расположенной на улице Шептицкого, увидел на третьем этаже 13-летнего ученика школы. Мальчик попытался убежать от охранника — выскочил из окна и упал на крышу одноэтажной пристройки к зданию. С травмами различной тяжести и подозрением на перелом ноги школьника госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу.
— Пострадавший ребенок живет в одном из сел Сокальского района и учится в этой школе. Что он там делал утром в разгар каникул, пока неизвестно, обстоятельства произошедшего мы выясняем. По данным полиции Червонограда, мальчик уже не раз убегал из дома, правоохранители его находили и возвращали в семью. Конечно, с его родителями будут беседовать и не исключено, что привлекут их к административной ответственности за плохую опеку над ребенком, — рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Чернигове прохожим удалось задержать наглого вора, ограбившего ребенка.
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