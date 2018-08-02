На оккупированном Донбассе нашли блуждающий танковый российский батальон

Украина

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе с помощью беспилотников обнаружили скопление военной техники в оккупированных районах. Также было зафиксировано, что вооруженные формирования РФ активно сосредотачивают военную технику вблизи линии разграничения. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. В центре считают, что боевики в очередной раз пытаются спровоцировать украинскую сторону на противодействие.

За пределами выделенных районов для сберегания техники были выявлены: танковый батальон вооруженных формирований РФ, батарея самоходных 122 мм гаубиц 2С1 «Гвоздика», две батареи 120 мм минометов 2Б11 «Сани», батарея 82 мм минометов 2Б14 «Поднос», две батареи 100 мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сосредоточение в указанных районах значительного количества бронемашин и личного состава вооруженных формирований РФ, а также средств противовоздушной обороны.

Ранее, 30 июля, беспилотники ОБСЕ зафиксировали перемещение по оккупированной территории РСЗО БМ-21 «Град» вооруженных формирований РФ. За пределами выделенных районов отвода обнаружен дивизион 152 мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» и две установки противотанковых управляемых ракет российских формирований.

30−31 июля с помощью беспилотников выявлены взвод 152 мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста — Б», взвод 152 мм буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт — Б», батарею самоходных 122 мм гаубиц 2С1 «Гвоздика».