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Жидкий хлор от «ДнепрАзота» теперь обходится Украине в полтора раза дороже, чем раньше
После возобновления работы «ДнепрАзота» жидкий хлор поставляется украинским коммунальным предприятиям по цене, превышающей в полтора раза цену, установленную до остановки предприятия. Это следует из условий договора, который КП «Харьковводоканал» 31 июля заключило с ЧАО «ДнепрАзот» на поставки жидкого хлора, сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе «Прозорро».
Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. Общая стоимость поставок хлора составила 21,72 млн грн.
Как сообщается, закупочная цена «Харьковводоканала» в полтора раза больше, чем «ДнепрАзот» требовал согласовать от Антимонопольного комитета. В июле завод подавал заявку в АМКУ на получение разрешения продавать жидкий хлор по 31 тыс. грн.
Ранее в июле КП «Днепроводоканал» заказывало ООО «Зовнишагротранс-1» румынский жидкий хлор с поставкой автотранспортом в Днепр и Каменку по 38 640 грн за тонну с НДС.
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Как писали «ФАКТЫ», 15 июня работа компании «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, — остановилась из-за повышения цены на газ.
Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких городах. 16 июля было объявлено, что Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора.
В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. 20 июля «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов хлорной группы.
22 июля в ассоциации «Укрводоканалэкология» заявили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.
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