Луценко предложил отменить звание Героя Украины

Политика

Генеральный прокурор Юрий Луценко предлагает отменить звание Герой Украины. Луценко считает, что Украине нужна новая государственная награда, избавленная от постсоветской сути и формы.

«Уже давно надо было принимать государственное решение по поводу звания Героя Украины, — рассказал Луценко. — Я предлагал ввести другую государственную награду. Например, Золотой Тризуб. Потому что высокое звание было дискредитировано примерами неадекватного, а и иногда и коммерческого использования».

По словам Луценко, не в последнюю очередь высокое звание было дискредитировано Надеждой Савченко. Она, напомним, получила высокое звание 25 мая 2016 года, после возвращения из российского плена.

«Очень трудно объяснить, особенно зарубежным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, стал врагом государства», — отметил генпрокурор.

По словам генпрокурора, президент был готов к учреждению новой наивысшей государственной награды: «По секрету могу сказать, что президент Порошенко был близок к принятию такого решения. Но в тот момент принималось решение о награждении Героев Небесной Сотни. И их семьи настаивали на присвоении именно действующей наивысшей государственной награды».

Напомним, по состоянию на весну 2018 года звания Героя Украины удостоены 440 человек, в том числе 163 посмертно.