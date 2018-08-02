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Происшествия

В Каменском взорвался автомобиль батальона "Днепр" с известным волонтером в салоне (фото)

16:58 2 августа 2018   31
каменское взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Каменское Днепропетровской области взорвался микроавтобус батальона «Днепр». В салоне находился депутат горсовета, волонтер и директор местного КП «Трамвай» Виталий Чернявский.

Как сообщил сайт города Каменского, депутат остался жив, но получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи. До прибытия медиков помощь пострадавшему оказывали находившиеся рядом граждане. По оценкам врачей, сейчас состояние Чернявского тяжелое, медики пытаются спасти сильно пострадавшие руку и ногу.

взрыв

Инцидент случился около 15.00 на пересечении улиц Москворецкой и Сачко. Микроавтобус Volkswagen Transporte загорелся во время движения. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв.

Начавшийся пожар полностью уничтожил салон микроавтобуса. Ликвидировала огонь приехавшая по вызову бригада пожарных.

взрыв

взрыв

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.

взрыв

Напомним, в Киеве 20 июля во дворе многоэтажек на улице Борщаговской прогремело два взрыва, сильный пожар уничтожил две иномарки.

Фото 5692.com.ua, dp.dsns.gov.ua

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