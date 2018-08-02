- 17:01 Жертвы шторма: под Одессой женщина утонула, пытаясь спасти своего малыша
- 16:58 В Каменском взорвался автомобиль батальона "Днепр" с известным волонтером в салоне
- 16:35 Жидкий хлор от «ДнепрАзота» теперь обходится Украине в полтора раза дороже, чем раньше
- 16:34 Луценко предложил отменить звание Героя Украины
- 16:34 Мечтаю зарисовать целый квартал, — автор сотен красочных муралов в Киеве
- 16:30 Главный тренер «Реала» удалил все свои страницы в социальных сетях
- 16:19 Орхана Джемаля убили наемники «Вагнера», в этом сомнений нет — Константин Боровой
- 16:15 Виталий Козловский опубликовал очередной провокационный снимок
- 16:14 Умер известный российский актер, снявшийся в 130 фильмах
- 16:03 Гражданская война не помеха: росСМИ опубликовали данные о причастности РФ к добыче алмазов в Африке
В Каменском взорвался автомобиль батальона "Днепр" с известным волонтером в салоне (фото)
В городе Каменское Днепропетровской области взорвался микроавтобус батальона «Днепр». В салоне находился депутат горсовета, волонтер и директор местного КП «Трамвай» Виталий Чернявский.
Как сообщил сайт города Каменского, депутат остался жив, но получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи. До прибытия медиков помощь пострадавшему оказывали находившиеся рядом граждане. По оценкам врачей, сейчас состояние Чернявского тяжелое, медики пытаются спасти сильно пострадавшие руку и ногу.
Инцидент случился около 15.00 на пересечении улиц Москворецкой и Сачко. Микроавтобус Volkswagen Transporte загорелся во время движения. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв.
Начавшийся пожар полностью уничтожил салон микроавтобуса. Ликвидировала огонь приехавшая по вызову бригада пожарных.
На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, в Киеве 20 июля во дворе многоэтажек на улице Борщаговской прогремело два взрыва, сильный пожар уничтожил две иномарки.
Фото 5692.com.ua, dp.dsns.gov.ua
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”