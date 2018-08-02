В замке «Радомысль» состоялся Всеукраинский фестиваль этнической и стилизованной одежды

Культура

Среди моделей этнофестиваля «Аристократическая Украина» были мамы, жены и дети защитников Украины

На этом показе традиционно нет профессиональных моделей. Их роль выполняют обычные люди, которые любят и чтут украинские традиции — художники и спортсмены, врачи и бизнес-леди. А подиумом служит простеленное на земле старинное вытканное из крапивы полотно.

— Мы шли по этому полотну в одежде, которую носили украинки больше ста лет назад, и чувствовали: здесь наши корни, — говорит одна из участниц показа Светлана. — Каждая вышиванка или плахта имеет свою историю, обладает чудодейственной энергетикой. Я уже второй раз участвую в этнофестивале «Аристократическая Украина» в замке-музее «Радомысль» и очень поддерживаю идею его проведения.

— Мы собрали целую коллекцию украинской национальной одежды, — говорит руководитель творческой мастерской «Оберіг» из города Бахмут (бывший Артемовск) Светлана Кравченко. — Когда мне случайно в руки попала столетняя конопляная сорочка, возникла идея воссоздать одежду, которую носили на Донетчине в давние времена. Многие детали нарядов пришлось серьезно реставрировать. Но теперь мы можем представить их, а во время показов часто предлагаем зрителям примерить головной убор или вышиванку, и люди признаются, что у них возникают незабываемые ощущения. Те, кто демонстрирует одежду из нашей коллекции, — это мамы и жены бойцов, защищавших Украину, участников АТО. Для нашего творческого коллектива это уже 18-й показ.

На фестивале были представлены чудесные венки и аксессуары в национальном стиле, детские наряды, одежда в стиле украинского барокко, стилизованные современные деловые костюмы. Кроме того, зрители увидели показ крымско-татарской одежды, а представители иностранных посольств продемонстрировали свои национальные наряды

— Мы рады, что с каждым годом этнофестиваль «Аристократическая Украина» поддерживают все больше людей, — говорит автор идеи народный депутат Украины Ольга Богомолец. — На этот раз у нас было 150 участников из театров моды, дизайн-студий, творческих коллективов. Это представители больших и маленьких городов Украины — Киева, Днепра, Житомира, Полтавы, Борисполя, Бахмута, Литина и других. Особенно трогательно выглядели дети в национальных одеждах разных эпох. Это символично: они, наше будущее, черпают силы и дух в нашем прошлом. И никто не сможет заставить их забыть, кто они и какого рода.

Особым событием фестиваля стало также открытие в замке «Радомысль» выставки «Иконы во время войны» художников Александра Клименко и Софии Атлантовой. Мурашки идут по коже, когда видишь лик Христа, как бы проявившийся на ящиках из-под снарядов и мин. Черты времени…

*На фото в заголовке: одним из победителей фестиваля стал коллектив студии «Арт-дизайн» из Борисполя, представивший коллекцию «Украинское барокко»