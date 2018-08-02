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Ищут компромат: спецслужбы Беларуси взялись за крымских татар
Сотрудники спецслужб и миграционной службы Беларуси проводят активные опросы крымских татар (татар Беларуси) и представителей других этнических групп, исповедующих ислам.
При этом, особый интерес представители спецслужб Беларуси проявляют к мусульманам, имеющим родственников в Одесской и Херсонской областях Украины, а также в Киеве. Об этом написал нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
«Официальным объяснением такого интереса называют «изучение миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор», — написал он.
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Народный депутат привел перечень вопросов, которые обычно задают крымским татарам спецслужбы в Беларуси:
«Поедете в Киев на День Независимости Украины?», «Посещаете ли вообще Украину на праздники?», «Насколько часто вы празднуете украинские праздники и не противоречит ли это толкованию Корана?», «Поддерживаете ли вы провозглашения Новоалексеевки (Херсонская область) столицей крымскотатарской автономии в Украине?»
Представители религиозных кругов Беларуси выражают удивление проведением правоохранительными службами подобных исследований и социологических опросов. Не исключается, что такая «заинтересованность» может быть обусловлена задачей, которая могла поступить из России: активизация разведывательно-диверсионной деятельности РФ через третью страну с целью обострения межэтнической и межрелигиозной ситуации в Украине.
«Например, для обвинения Украины в „преследовании“ не только УПЦ МП, но и мусульманских организаций», — предположил Чубаров.
Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Россией Крыму оккупационные власти продолжают репрессии против живущих там крымских татар. Не щадят даже подростков. Так, в поселке Курское Белогорского района оккупанты провели обыски у несовершеннолетних крымских татар сразу по четырем адресам.
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