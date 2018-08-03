Политика

Путину выгодно, чтобы в Украине ничего не изменилось, — российский политик

Переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не дали четких ответов относительно конкретных договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Чтобы узнать, готовится ли некое соглашение между США и Россией по Украине, «ФАКТЫ» обратились за комментарием к российскому оппозиционному политику Константину Боровому.

— Как считаете, были ли на переговорах в Хельсинки какие-либо кулуарные договоренности между Путиным и Трампом о судьбе Украины?

— На мой взгляд, Трамп достаточно формально обращает внимание Путина на нецивилизованное поведение России — незаконную оккупацию Крыма и военные действия на востоке Украины.

Считаю, что, как ни странно, очень многое зависит от самой Украины. Если бы сегодня ваше государство можно было бы квалифицировать как молодую демократию (как Грузию во времена Михеила Саакашвили), конечно, была бы и поддержка извне, и стопроцентно какой-то план Маршалла, и инвестиции, и страховые компании, гарантирующие их защищенность (опять же, как в Грузии). Но слова Трампа я понимаю так, что он относится к нынешней Украине как к клептократическому государству.

— А тем временем Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и Европой…

— В России все возможные ресурсы сейчас подтянуты к западным границам. Их не так много. Украина могла бы победить в этом военном противостоянии с участием российских войск, которые находятся на вашей территории. Но для этого нужно: вооружение, специалисты, спутниковые системы, которые могут дать информацию о расположении противника, инструкторы, молодые генералы, заботящиеся не о собственном кармане, а о защите государства, и т. д. Вам сейчас нужно заниматься реформированием армии. То, что вам дали Javelin (очень слабое, на мой взгляд, локальное средство), — это, скорее, стремление отделаться от Украины.

Думаю, прямой попыткой США помочь Украине был Саакашвили, в которого там верят. Но попытка была отвергнута, причем довольно грубым путем.

Позиция Трампа абсолютно понятна: нынешняя американская власть не заинтересована в полноценном сотрудничестве с Украиной. Это прямым и непрямым текстом говорится на разных совещаниях.

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— Украине предстоит сложный год. Как будет влиять Кремль на нашу предвыборную кампанию?

— Он уже влияет весьма интенсивно, пытаясь продвинуть антиреформаторов. Сегодня главная цель Путина и Кремля — сохранить в Украине ситуацию нестабильности.

— Каким образом? Пойти в наступление на Донбассе?

— А зачем? Понятно, что со своими управляемыми ставленниками в Украине Кремлю это совершенно не нужно. Путину нужна нестабильная, коррупционная и нереформируемая Украина. И чтобы ничего не менялось.

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