Взрыв в Каменском: стало известно, как удалось спастись депутату (фото, видео)

Происшествия

Взрыв микроавтобуса в Каменском полиция будет расследовать как покушение на убийство (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). К расследованию привлечены сотрудники Департамента стратегических разработок и анализа, а также Главное следственное управление.

За рулем взорвавшегося микроавтобуса «Volkswagen» находился депутат горсовета и волонтер Виталий Чернявский. 49-летний Чернявский получил тяжелые травмы и доставлен в городскую больницу.

Местный сайт «Наш репортер» выяснил, как водителю удалось выжить во время взрыва: Чернявского спасло то, что он вовремя выпрыгнул из машины — до того, как транспортное средство было полностью охвачено огнем. Находившаяся в микроавтобусе собака Чернявского погибла.

На месте работают следователи и взрывотехники, назначены следственные экспертизы.

Напомним, взрыв автомобиля случился около 15.20. Транспортное средство в момент инцидента находилось на пересечении улиц Москворецкой и Сачко. Охваченный огнем автомобиль потушила бригада пожарных.

Фото npu.gov.ua, dp.dsns.gov.ua