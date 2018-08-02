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Взрыв в Каменском: стало известно, как удалось спастись депутату (фото, видео)
Взрыв микроавтобуса в Каменском полиция будет расследовать как покушение на убийство (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). К расследованию привлечены сотрудники Департамента стратегических разработок и анализа, а также Главное следственное управление.
За рулем взорвавшегося микроавтобуса «Volkswagen» находился депутат горсовета и волонтер Виталий Чернявский. 49-летний Чернявский получил тяжелые травмы и доставлен в городскую больницу.
Местный сайт «Наш репортер» выяснил, как водителю удалось выжить во время взрыва: Чернявского спасло то, что он вовремя выпрыгнул из машины — до того, как транспортное средство было полностью охвачено огнем. Находившаяся в микроавтобусе собака Чернявского погибла.
На месте работают следователи и взрывотехники, назначены следственные экспертизы.
Напомним, взрыв автомобиля случился около 15.20. Транспортное средство в момент инцидента находилось на пересечении улиц Москворецкой и Сачко. Охваченный огнем автомобиль потушила бригада пожарных.
Фото npu.gov.ua, dp.dsns.gov.ua
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