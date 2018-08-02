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Военный эксперт рассказал, откуда в Африке появились наемники Путина
Российские наемники, такие как ЧВК «Вагнер», востребованы у маргинальных режимов Африки. Кремль с помощью наемников получает зависимую страну, а одиозные правители — способ остаться во власти. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
По словам эксперта, Москва пытается занять все серые зоны, которые есть в мире: «Существует еще много маргинальных режимов, которые не хотят принимать западную демократию, поэтому им очень выгодно сотрудничать с Кремлем. Представители этих стран посмотрели, как Путин помог Башару Асаду удержаться у власти в Сирии, и не против, чтобы самим подольше посидеть на троне».
Как отмечает Арестович, кадровые российские военные едут в горячие точки под видом консультантов, а наемники туда попадают иногда даже официально, в качестве охраны.
«А дальше наемники решают проблемы режимов: борются с оппозицией, принимают участие в гражданских войнах и прочее. Таким образом Кремль получает еще одну страну, в той или иной степени зависимую. Более того, России это стоит не очень дорого — чаще всего за наемников из ЧВК платят сами режимы», — подытожил Арестович.
Могли ли наемники ЧВК Вагнера быть причастны к расстрелу российских журналистов в Африке, читайте в интервью Арестовича для «ФАКТОВ».
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