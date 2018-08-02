Происшествия

Завершено расследование дела о теракте в Киеве на День Независимости

Полиция направила в суд дело банды, подозреваемой в совершении шести терактов. В частности, группировку подозревают в теракте на День Независимости в 2017 году.

24 августа 2017 года на улице Грушевского в Киеве в прохожих была брошена граната. Телесные повреждения получили три человека. Пострадала семья Героя Украины Валерия Чибинеева.

Как сообщили в полиции, членам группировки инкриминируют совершение 27 преступлений. Группу считают причастной к осквернению синагоги в Черновцах и могилы рабби Нахмана в Умани, к взрыву на территории посольства США в июне 2017 года и нападению на консульство Польши.

Подозреваемые — трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет — были задержаны в конце 2017 года. У злоумышленников изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты, которые предполагалось использовать для новых преступлений. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемые — жители Черкасской области. Задержали их возле украинско-венгерской границы, когда они ехали взрывать венгерский памятник — исполнять очередной заказ.