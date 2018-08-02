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Происшествия

Под Одессой Honda врезалась в рейсовый автобус: один погибший, семеро госпитализированы (фото)

19:24 2 августа 2018   233
дтп
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 2 августа, на трассе Одесса — Рени автомобиль Honda столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии один человек погиб, еще семеро госпитализированы.

«ДТП произошло около 15.00 неподалеку от села Утконосовка Измаильского района, — уточнили в региональном главке Нацполиции. — Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом Измаил — Кальчево. Водитель Honda погиб на месте, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести».

На месте аварии работают бригады скорой помощи и следственная группа полиции.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Проезд по трассе затруднен. Все обстоятельства происшествия и более детальные сведения по пострадавшим уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подробностях ДТП в Харькове, в котором погиб 10-летний мальчик.

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