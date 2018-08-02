Убийство Шеремета не собираются признавать терактом

Происшествия

Убийство журналиста Павла Шеремета следствие не считает террористическим актом. Такое официальное разъяснение распространила Генпрокуратура.

Шеремет, напомним, погиб утром 20 июля 2016 года. Взрывчатку под автомобиль журналиста подложили в ночь перед убийством. Следствие установило, что сделала это женщина, которую сопровождал мужчина.

Как говорится в разъяснении, текст которого публикует «Украинская правда», следствие пришло к выводу, что мощность взрывного устройства (350−700 граммов в тротиловом эквиваленте) не предполагала поражения множественных целей. Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля исключали возможность поражения других лиц. То есть нет оснований квалифицировать преступление как теракт.

Кроме того, следствие напомнило, что теракт предполагает целью устрашение населения, провокацию военного конфликта, международных осложненией, влияние на государственные решения. В случае с убийством Шеремета таких признаков не установлено.

Напомним, 24 июля 2017 года стало известно о закрытии доступа ко всем решениям судов по делу об убийстве Шеремета. В Государственной судебной администрации объяснили, что это было сделано в целях безопасности лиц, принимающих участие в судопроизводстве.