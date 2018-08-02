Счастливый лотерейный билет с выигрышем более 75 млн долларов случайно оказался порван

Мир

В четверг, 2 августа, британцы Фред и Лесли Хиггинс получили свой выигрыш в лотерею в размере 57 миллионов 975 тысяч 367 фунтов, что составляет 45,6 миллиона долларов по нынешнему курсу. Супруги-пенсионеры из шотландского графства Абердиншир сорвали джек-пот в лотерею EuroMillions.

В качестве своей первой покупки они намерены приобрести автомобиль Audi Cabriolet. Затем хотят присмотреть себе дом на Барбадосе, потому что всю жизнь мечтали жить в теплых краях. Хигинсы состоят в браке уже 35 лет. В лотерею играют регулярно — каждый вторник и пятницу.

Безусловно, строить планы, сорвав такой куш — дело приятное. Однако дело могло принять совершенно иной оборот, утверждает 67-летний мистер Хиггинс. И у него есть все основания так говорить.

«В тот вечер, когда был розыгрыш очередного тиража, Лесли задремала. Я не очень хорошо вижу, поэтому взял наш билет и пошел в магазин, где мы его купили. Он недалеко от дома. Подошел к продавцу, Шону Гранту, и попросил его проверить билет на машине. Он взял его, вставил в машину, раздалось жужжание. Шон вытащил билет и машинально разорвал его пополам, после чего бросил в корзину с мусором. Он всегда так поступает с использованными билетами», — вспоминает Фред.

«И тут машина издала характерный звук, говорящий о том, что проверенный ею билет что-то выиграл! Затем механический голос произнес что-то вроде: «Вам следует сохранить билет и связаться с Камелотом», — рассказывает Хиггинс.

Камелотом британцы называют национальную лотерею. Компания отвечает за проведение в стране всех официальных лотерей.

Продавец Шон Грант, машинально разорвавший счастливый билет

«Бедняга Шон изменился в лице. Он кинулся к мусорной корзине и извлек из нее две половинки порванного билета. Парень извинился. Да я его прекрасно понимаю», — продолжает Фред.

«Я вернулся домой. Лесли все еще спала. Тогда я сам сел за компьютер и проверил результаты тиража. Джек-пот выпал на числа 3, 33, 26, 8, 45 и два дополнительных — 7 и 10. Я посмотрел на разорванный билет. Числа на нем были видны отчетливо. И они полностью совпали с теми, на которые выпал выигрыш. Я поверить не мог в это. Тут проснулась Лесли. Я ей все рассказал и попросил ее проверить еще раз. Она подтвердила, что числа совпадают. „И сколько мы выиграли?“, — спросил я. То ли от волнения, то ли спросонья она недосмотрела и сказала: „5,7 миллиона фунтов“. Я решил позвонить в Камелот», — рассказывает Хиггинс.

«Я рассказал им, что у нас есть счастливый билет, вот только он разорван. Они вежливо меня выслушали, после чего сказали, что в подобных случаях тщательно все проверяют. Поэтому выплата может немного задержаться. Знаю, что они опросили Шона и просмотрели записи камеры видеонаблюдения. А потом объявили нам с женой, что все в порядке, и мы сможем получить наши 57 миллионов! Вот тут уже я чуть не упал. Конечно, 57 лучше, чем 5,7», — завершил свой невероятный рассказ Фред Хиггинс.