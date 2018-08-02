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Что скрывается за слухами об инсульте Лукашенко: озвучена версия
Россия педалирует слухи об инсульте президента Беларуси, чтобы выявить в стране недовольных Александром Лукашенко и найти элиты, на которых можно будет опереться при смене власти. Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
«Крымский сценарий в Беларуси вряд возможен. Однако возможен другой. Была попытка прощупать эту глыбу сообщением, что Лукашенко умер. Это Дворцовый переворот или Майдан наоборот. Дворцовый переворот — это попытка выйти на белорусские элиты, которые недовольны Лукашенко», — заявил Тышкевич в эфире телеканала «Прямой».
По словам эксперта, в Беларуси нет единых центров принятия решений, и в том и состоит проблема России — им не на кого опереться.
«В случае, если что-то пойдет не так, если Лукашенко исчезнет, будет фактически 72 часа на решение, кто возглавит Беларусь, — предупреждает Тышкевич. — На сегодня есть сын старший сын Виктор Лукашенко у которого в руках силовой блок. Есть средний сын Дмитрий — «семейный кошелек».
Напомним, президент Беларуси 1 августа появился на публике после долгого отсутствия и с иронией прокомментировал слухи о якобы своей тяжелой болезни.
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