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Общество

Золотое правило шопинга на распродажах: советы фешн-эксперта

7:50 3 августа 2018   122
ирина Бейли
Инф. «ФАКТОВ»

Летние скидки достигли своего апогея. Но прежде чем отправиться на распродажи, хорошо бы прислушаться к советам профессионального фешен-эксперта.

— На какие особенности нужно обратить внимание на распродажах за границей?

— Не покупайте вещи без примерки, так как в разных странах размеры могут не соответствовать привычным для нас стандартам.

Также лучше не приобретать две одинаковые вещи разного цвета. Выберите ту, которая вас освежает. И еще при выборе цвета помните: светлая маркая вещь прослужит вам гораздо меньше, чем темная. Белое придется чаще стирать или сдавать в чистку, что обойдется недешево.

О том, что никогда не стоит покупать на распродажах, а что, напротив, достойно внимания, рассказала в интервью «ФАКТАМ» фешен-эксперт Ирина Бейли.

Фото из альбома Ирины Бейли

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