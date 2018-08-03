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Золотое правило шопинга на распродажах: советы фешн-эксперта
Летние скидки достигли своего апогея. Но прежде чем отправиться на распродажи, хорошо бы прислушаться к советам профессионального фешен-эксперта.
— На какие особенности нужно обратить внимание на распродажах за границей?
— Не покупайте вещи без примерки, так как в разных странах размеры могут не соответствовать привычным для нас стандартам.
Также лучше не приобретать две одинаковые вещи разного цвета. Выберите ту, которая вас освежает. И еще при выборе цвета помните: светлая маркая вещь прослужит вам гораздо меньше, чем темная. Белое придется чаще стирать или сдавать в чистку, что обойдется недешево.
О том, что никогда не стоит покупать на распродажах, а что, напротив, достойно внимания, рассказала в интервью «ФАКТАМ» фешен-эксперт Ирина Бейли.
Фото из альбома Ирины Бейли
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“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”