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Происшествия

В Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина

20:16 2 августа 2018   122
стоматолог
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве новый несчастный случай на приеме у врача. В стоматологическом кабинете в Подольском районе города скончалась 48-летняя пациентка, постоянная клиентка заведения. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть.

Дело расследуется как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником (ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса). Полицейские опросили свидетелей происшествия и собрали объяснения у работников центра. С места происшествия изъяты медицинская документация и медпрепараты.

Ответ о причинах смерти должна дать судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Запорожье в областной инфекционной больнице ребенок скончался после введения агрессивного антибиотика.

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