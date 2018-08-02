- 20:16 В Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина
- 19:59 Что скрывается за слухами об инсульте Лукашенко: озвучена версия
- 19:53 Счастливый лотерейный билет с выигрышем более 75 млн долларов случайно оказался порван
- 19:38 Убийство Шеремета не собираются признавать терактом
- 19:24 Под Одессой Honda врезалась в рейсовый автобус: один погибший, семеро госпитализированы
- 19:09 Завершено расследование дела о теракте в Киеве на День Независимости
- 18:49 Военный эксперт рассказал, откуда в Африке появились наемники Путина
- 18:27 Взрыв в Каменском: стало известно, как удалось спастись депутату
- 17:51 Все киоски с шаурмой в Киеве незаконны, — Госпотребслужба
- 17:27 Угроза катастрофы: появился тревожный прогноз по Украине на ближайший год
В Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина
В Киеве новый несчастный случай на приеме у врача. В стоматологическом кабинете в Подольском районе города скончалась 48-летняя пациентка, постоянная клиентка заведения. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть.
Дело расследуется как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником (ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса). Полицейские опросили свидетелей происшествия и собрали объяснения у работников центра. С места происшествия изъяты медицинская документация и медпрепараты.
Ответ о причинах смерти должна дать судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Запорожье в областной инфекционной больнице ребенок скончался после введения агрессивного антибиотика.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”