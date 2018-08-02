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Украина

В оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв

20:55 2 августа 2018   910
взрыв в Донецке
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

О ЧП сообщили местные жители в соцсетях.

В 20.10 город содрогнулся от сильного взрыва, а потом небо заволокло черным дымом. Предположительно что-то взорвалось в районе завода «Точмаш» (это Киевский район города, недалеко от Донецкого аэропорта). В комментариях дончане пишут, что был «дуже гарний» вибух з хвилею" и что «по непроверенным слухам — взрыв гранаты» (хотя такой столб дыма от разрыва гранаты будет вряд ли).

Как известно, сегодня в «ЛНР» и «ДНР» отмечают день воздушно-десантных войск, а такие «праздники» там без инцидентов не обходятся.

К сведению. До прихода «русского мира» завод «Точмаш» производил продукцию для разных отраслей промышленности: гидравлическое оборудование для шахт, гидроцилиндры для экскаваторов, дорожных и сельхозмашин, сельхозтехнику для обработки почвы, трубопроводную арматуру и т. д. Сейчас корпуса завода выглядят заброшенными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированном Донбассе боевики «ДНР» развлекались, стреляя в людей.

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