Происшествия

В Киеве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке: фото и видео с места событий

В Киеве случился крупный пожар в многоэтажном доме — загорелась квартира по улице Даниила Щербаковского в районе Интернациональной площади. Горящее помещение находится на шестом этаже, но, судя по видео с места событий, пламя и плотный черный дым распространились в том числе и на несколько соседних квартир — горели балконы с пятого по восьмой этаж.

На место прибыли бригады Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Жителей эвакуировали из горящих помещений с помощью выдвижных лестниц. Всего было спасено 15 жильцов. В том числе четверых граждан спасли с верхних — восьмого и девятого — этажа.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 20.09. Жертв нет, один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Пожар в очередной раз продемонстрировал такую проблему Киева, как торговые киоски, расположенные рядом с домами. Плотный ряд МАФов явно мешал пожарным бригадам работать на месте ЧП.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», большой пожар в многоэтажном доме в центре Броваров (Киевская область) тушили около пяти часов. Вода, которой спасатели сбивали пламя на крыше, залила квартиры вплоть до первого этажа.