- 22:23 Погибшие понимали язык убийц: появились важные сведения о расстреле российских журналистов в Африке
- 21:50 Сказал мне "только держись": мама Сенцова поделилась воспоминаниями об аресте сына
- 21:10 В Киеве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке: фото и видео с места событий
- 20:55 В оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв
- 20:44 В США рассказали о новых сокрушительных санкциях против России
- 20:16 В Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина
- 19:59 Что скрывается за слухами об инсульте Лукашенко: озвучена версия
- 19:53 Счастливый лотерейный билет с выигрышем более 75 млн долларов случайно оказался порван
- 19:38 Убийство Шеремета не собираются признавать терактом
- 19:24 Под Одессой Honda врезалась в рейсовый автобус: один погибший, семеро госпитализированы
В Киеве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке: фото и видео с места событий
В Киеве случился крупный пожар в многоэтажном доме — загорелась квартира по улице Даниила Щербаковского в районе Интернациональной площади. Горящее помещение находится на шестом этаже, но, судя по видео с места событий, пламя и плотный черный дым распространились в том числе и на несколько соседних квартир — горели балконы с пятого по восьмой этаж.
На место прибыли бригады Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Жителей эвакуировали из горящих помещений с помощью выдвижных лестниц. Всего было спасено 15 жильцов. В том числе четверых граждан спасли с верхних — восьмого и девятого — этажа.
По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 20.09. Жертв нет, один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Пожар в очередной раз продемонстрировал такую проблему Киева, как торговые киоски, расположенные рядом с домами. Плотный ряд МАФов явно мешал пожарным бригадам работать на месте ЧП.
Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», большой пожар в многоэтажном доме в центре Броваров (Киевская область) тушили около пяти часов. Вода, которой спасатели сбивали пламя на крыше, залила квартиры вплоть до первого этажа.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”