Сказал мне "только держись": мама Сенцова поделилась воспоминаниями об аресте сына

Украина

Людмила Сенцова, мать политзаключенного режиссера Олега Сенцова, поделилась с журналистами воспоминаниями о страшной ночи 9 мая 2014 года, когда режиссер был арестован.

Сенцов, напомним, удерживается в российской колонии в Лабытнанги и 81-й день голодает.

По словам матери, дети Сенцова — Алина и Влад — были шокированы происходящим. «Алину привез в два часа ночи ее другой дедушка в почти невменяемом состоянии, так она плакала. Через несколько дней был повторный обыск у них в квартире, я с детьми там была, Олега привели в наручниках, они, конечно, ничего понять не могли, Алина все время говорила: „Бабушка, да что такое, почему такое происходит, папа в наручниках…“. Влад — он у нас мальчик особенный, живет в своем мире — молчал, глаза только еще больше стали», — рассказала Сенцова «Новой газете».

Вспомнила мать и последние слова арестованного режиссера перед расставанием: «Олега уже уводили, несколько минут нам дали, и он сказал мне: «Мама, только держись!».

Сенцова рассказала, что в первые дни после ареста сына ей было тяжело в городе: «Кто шепчется за спиной, кто пальцем тыкает, страшно вспоминать. И мне стало казаться, что вокруг меня полная тишина, вакуум… А я сказала, что как ходила по селу, так и буду ходить, как улыбалась всем и здоровалась, так и буду. Ну, а еще через день-другой ко мне в кухню набилось полно народа, пришли люди поддержать нас. И стало как-то полегче».

Напомним, Сенцов был арестован оккупантами в Крыму 9 мая 2014 года по надуманным обвинениям в терроризме. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных из российских тюрем.

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