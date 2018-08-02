Погибшие понимали язык убийц: появились важные сведения о расстреле российских журналистов в Африке

Мир

Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, скорее всего, хорошо понимали язык напавших на них боевиков. Новые подробности трагедии озвучил водитель группы журналистов, выживший после нападения.

Водитель находится под стражей. Его показания приводит агентство Сorbeau news. Шофер утверждает, что вооруженная группа скрывала лица и узнать их не представляется возможным. Говорили убийцы на каком-то непонятном языке. Это был не язык санго (государственный в ЦАР) и не французский (официальный в стране). Тем не менее, российские журналисты «понимали, что им говорили напавшие».

Согласно информации агентства, убийцы вели себя нетипично жестоко как для местных грабителей. Сообщается, что вооруженный мужчина заинтересовался одним из трех журналистов и потребовал показать содержимое карманов. Журналист сопротивлялся и тут же был застрелен.

Напомним, 31 июля в Центральноафриканской Республике были расстреляны трое российских журналистов. Как утверждают друзья и коллеги, группа снимала фильм о деятельности в ЦАР наемников частной военной компании «Вагнер». Оппозиционные российские политики склоняются к мнению, что журналистов убили именно те наемники, чью деятельность группа Джемаля хотела расследовать.

Фото скриншот YouTube