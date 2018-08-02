«Мариуполь» обыграл «Юргорден» и пробился в третий раунд Лиги Европы: видеообзор матча

Спорт

В четверг, 2 августа, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» принимал в Одессе шведский «Юргорден».

Несмотря на выездную ничью (1:1), подопечных Александра Бабича все равно не считали фаворитом противостояния. Первый тайм прошел при преимуществе украинской команды, которая не намерена была отсиживаться в обороне, и хорошие моменты для того, чтобы открыть счет, были у Фомина, Чурко и Пихаленка, но в каждом из эпизодов мариупольцам не хватало завершающего удара.

То, что не удалось сделать до перерыва, получилось на 63-й минуте. Пихаленок решился пробить с линии штрафной площадки, и мяч, зацепив капитана «Юргордена» Ольссона, залетел в угол ворот мимо оторопевшего голкипера — 1:0. Но удержать преимущество подопечным Александра Бабича не удалось — защитники «Мариуполя» не уследили за Баджи, который, как и в первом матче, ударом с близкого расстояния сравнял счет — 1:1.

В итоге командам пришлось играть дополнительное время, в котором удача улыбнулась мариупольцам — на 97-й минуте арбитр назначил пенальти то ли за нарушение правил против Мишнева, то ли за фол против Вакулы, а Фомин уверенно реализовал 11-метровый — 2:1. На 104-й минуте у гостей был убойный момент, чтобы во второй раз сравнять счет, но удар Баджи головой приняла на себя стойка, а на удар Ольссона с двух метров каким-то чудом среагировал голкипер «Мариуполя» Худжамов. После такого сэйва своего вратаря подопечные Александра Бабича просто не имели морального права проиграть, и довели поединок до итоговой победы.

Видеообзор матча можете посмотреть здесь.

Таким образом, «Мариуполь» вышел в третий квалификационный раунд, где встретится с шестой командой Франции — «Бордо». Матчи пройдут 9 и 16 августа. Напомню, что на следующей стадии в борьбу также вступает луганская «Заря», которая встретится с португальской «Брагой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, с кем «Заря» и «Мариуполь» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.