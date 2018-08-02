Массовое отравление шаурмой в Киеве: количество жертв стремится к сотне

Происшествия

В столице страны после употребления шаурмы отравились 83 человека, из которых 12 детей. Об этом нашему изданию сообщили в Госпотребслужбе.

«Госпотреблслужба проводит мероприятия по локализации вспышки острой кишечной инфекции, которая возникла в г. Киеве из-за употребления шаурмы. По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей», — говорится в сообщении.

В результате проведения проверок инспекторами Госпотребслжбы установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти Мафы закрыты.

Установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в Киеве шаурма отправила на больничные койки порядка семи десятков людей, стал известен точный диагноз пострадавших. Ранее эксперты говорили об острой кишечной инфекции. «Было установлено лабораторно, что это, скорее всего сальмонелла, сообщил председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он также заявил, что все киоски, где люди купили несвежую шаурму, принадлежали одному человеку. «Этот факт будет передан в правоохранительные органы и дальше уже будут разбираться по статье 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса», — сообщил Рубан. По информации Госпотребслужбы, на данный момент зарегистрированы четыре локации заболевания: метро «Дарница», метро «Минская», метро «Почтовая площадь» и метро «Лесная».