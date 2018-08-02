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Украина

"Отпускники" и "добровольцы": командующий ООС рассказал, с кем сражаются ВСУ на Донбассе

23:56 2 августа 2018   281
Наев
Инф. «ФАКТОВ»

Все военные должности «ДНР» и «ЛНР» на оккупированной территории Украины укомплектованы российскими офицерами. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «Тиждень».

По словам Наева, 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные Россией на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей, подчиняются Южному военному округу Вооруженных сил России.

Оба корпуса входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой размещается в Новочеркасске. Именно с территории России оккупационные войска получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, деньги и продовольствие, — добавил командующий.

Он заметил, что военные должности — от командира роты и выше — в вооруженных формированиях «ЛДНР» укомплектованы офицерами из России. Причина такой организации работы в том, считает Наев, что российское командование не доверяет местному населению, поскольку опасается измены со стороны жителей Донбасса.

«Комплектуются подразделения российских оккупационных войск также преимущественно российскими „отпускниками“ и „добровольцами“ из числа осужденных преступников, русских националистов и других авантюристов, которые вербуются для участия в войне в Украине российскими военкоматами», — уверен Наев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Объединенными силами рассказал, когда закончится война.

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