Украина

В Венгрии назвали виноватых в "проблемах" со вступлением Украины в НАТО и ЕС

Украина не может достичь прогресса в вопросе присоединения к ЕС и НАТО по своей собственной вине, и по причине неправильной позиции своего руководства, а Венгрия не причастна к этому процессу. С таким заявлением выступил представитель венгерского МИД Тамаш Менцер, передает УНИАН.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразивший сомнения в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о «фактическом положении дел», — заявил Менцер.

Также представитель венгерского МИД в очередной раз сослался на украинский закон об образовании, который якобы сужает права национальных меньшинств в Украине.

По мнению чиновника, несмотря на «откровенную атаку на венгерскую диаспору», Венгрия продолжает применять «справедливый подход» к Украине, и недавно пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение.

«Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которые их лишили, и положит конец их бесправному статусу»,— заключил Менцер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта относительно Украины — правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. Кроме того, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Отмечается, что Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Напомним, что Украина всегда выступала за свободную, независимую и процветающую Венгрию — своего доброго друга и соседа!