Чего можно ждать украинцам с приходом 5G в страну

Украина

Только для стран ЕС стоимость развертывания сетей 5G оценивается в $ 63,1 млрд. Однако доступность более высоких скоростей раскроет возможности и потребности, которые мы пока не осознаем. Чего нам ждать с приходом 5G в Украину?

Ответ на это вопрос прозвучал в ходе интервью с техническим директором Ericsson в Украине и Центральной Азии Сергеем Терещуком, пишет портал «Дело».

В ближайшие несколько лет мир ожидает внедрение сети пятого поколения. Пока оборудование тестируется, модернизируется и готовится к массовому выпуску, операторы мобильной связи на всех континентах ищут новые ниши для бизнеса, продукты и сервисы, которые станут возможны благодаря 5G и, главное, востребованы.

По прогнозам «Делойт», различными операторами на одном и том же рынке внедрение нового стандарта будет происходить в разное время. При этом каждому из них может потребоваться до нескольких лет на полное развертывание сети сначала в городах, затем в пригородах и удаленных населенных пунктах. Не менее сложной будет продажа услуг 5G.

По его словам, рассказ о 5G стоит начинать с того, как все страны мира двигаются к связи пятого поколения. История мобильной связи началась в 1980 г. с 1G — технологии первого поколения, которые предназначались исключительно для предоставления голосовых услуг. Этот этап продлился 10 лет.

Затем появилась технологии второго поколения (2G), которые дали возможность внедрения таких сервисов, как СМС и низкоскоростная передача данных. Тогда никто о большем не думал. Третий этап — развитие сетей третьего поколения (3G). Кроме голоса и текстовых сообщений, появился сервис высокоскоростной передачи данных. Четвертый шаг — сети четвертого поколения (4G). Это более прогрессивная сеть 3G, с повышенной скоростью передачи данных, новыми сервисами и более качественным доступом к голосовым услугам.

Работы по изучению 5G начались еще 10 лет назад. Были организованы рабочие группы, которые занимались исследованием рынков, потребностей клиентов и различных отраслей бизнеса. В течение этого времени готовилась база для технологии 5G.

Сейчас продолжаются подготовительные работы и параллельно ведется стандартизация технологии. Завершение стандартизации ожидается в 2018 году, а на Зимних Олимпийских играх в Корее была запущена первая пре-коммерческая сеть. В этом же году появится оборудование для коммерческой эксплуатации. Полноценный запуск коммерческих сетей планируется в 2020 году.

Основной предпосылкой для запуска новых технологий является наличие доступных частот. В Украине этот анализ необходимо начинать уже сегодня, чтобы в 2019 году было понятно, какие частоты выделять для 5G. Технически перепрыгнуть 4G практически невозможно. Учитывая эту особенность, операторы, которые строят сеть 4G и выполняют модернизацию существующей, закладывают базис для дальнейшей миграции в сеть 5G. На первых этапах эти две технологии будут существовать параллельно.

Если мы говорим о подготовительных работах для 5G, может ли этот стандарт работать на тех частотах, которые используются для 4G, или нужно будет осуществить переход на другие частоты? Ведь есть два диапазона в рамках 5G, и один из них достаточно высокий.

Для технологий 5G рассматриваются диапазоны ниже 6 Ггц и выше 30 Ггц. Чтобы обеспечить более высокие скорости, нужны широкие полосы. К сожалению, те частоты, которые выделены под LTE, полностью утилизированы, и в них нет возможности построить сеть 5G. Поэтому будет использоваться более высокий диапазон. На текущий момент для тестовых проектов используются диапазоны 3,5 Ггц, 15Ггц и 28 Ггц.

При этом важно помнить, что чем выше частота, тем ниже проникновение и, соответственно, меньше зона покрытия. Нужно понимать, что технология 5G не будет использоваться повсеместно. Все будет зависеть от специфики ведения бизнеса оператором, от выбранной бизнес-модели. Если оператор будет предоставлять инфраструктуру для сервис-провайдеров, он может строить широкое покрытие. Если же он выберет модель сервис-провайдера и сконцентрируется на определенной индустрии, ему потребуется покрытие в зоне размещения конкретного индустриального центра. Мы много говорим об автономных автомобилях. Чтобы обеспечить их работоспособность, нужно создать инфраструктуру на пути перемещения транспорта. Покрытие должно быть качественное, поскольку речь идет о безопасности.

Если оператор выбирает модель предоставления высокоскоростных услуг доступа к интернету или высокоскоростную передачу видео, необходимо будет точечное покрытие в отдельных районах, например, стадионов или выставочных центров. Не обязательно должно быть ковровое покрытие по всей стране или по всему городу. Технологии LTE и 5G будут между собой взаимодействовать, определенную часть нагрузки на себя может взять сеть 4G.

А что это будет означать для абонентов? Некоторые страны, например Сингапур и Австралия, уже отказываются от 2G. Если мы внедряем 4G и 5G, будут ли существующие терминалы работать в этой технологии, исходя из стандартизации, сертификации оборудования. Нужно ли полностью заменить пользовательский терминал?

5G подразумевает новое технологическое решение,соответственно, это отразится и на терминальных устройствах. Абонентам придется их заменить. Предоставление высоких скоростей и реализация новых сервисов будет требовать технологически новых устройств, чтобы обеспечить работу всей экосистемы. Так как стандартизация 5G еще не закончена, то о коммерческих терминалах мы сможем говорить через 8−9 месяцев после ее завершения, а это 2019−2020 гг.

Технический директор Ericsson в Украине и Центральной Азии Сергей Терещук считает, что поскольку 5G на первых этапах будет иметь точечное покрытие, это означает, что сетью можно будет пользоваться в торговых центрах или публичных местах, где оператор посчитает нужным это покрытие обеспечить. А во всех остальных местах пребывания терминал будет работать на 3G или 4G.

«Мы не говорим, что будущие терминалы будут исключительно 5G-устройствами. Например, существующие смартфоны одновременно поддерживают технологии 2G, 3G и 4G. Соответственно, при их эволюции будут добавлены модули, которые обеспечат взаимодействие с сетью 5G»,— уверен эксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны страны, где вскоре появится 5G.