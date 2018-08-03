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Происшествия

Масштабный пожар на курорте Коблево тушили всем миром (фото)

1:40 3 августа 2018   52
Пожар в Коблево
Руслан ПОДГОРНЫЙ специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

2 августа, в 13.50, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре торговых рядов на границе Николаевской и Одесской областей в Коблевской курортной зоне.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе пропаганды Главного управления ГСЧС в Николаевской области, большую помощь в тушении пожара оказали граждане, отдыхавшие на побережье, которые подручными средствами начали тушить огонь.

Кроме того, как многократно акцентировали внимание органов власти спасатели Николаевщины на проблемах в этой части курортной зоны — это проблемный участок с заблокированными проездами

Пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.

В результате пожара пострадала женщина от взрыва газового баллона. Она работала официанткой одного из заведений. Каретой скорой помощи ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине стало больше опасных пляжей.

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