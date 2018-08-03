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В Греции задержали подозреваемого в поджогах леса

3:54 3 августа 2018   106
Пожары в Греции
Инф. «ФАКТОВ»

Греческие полицейские задержали мужчину, который предположительно организовывал лесные пожары в Греции. Об этом сообщает «Укринформ».

«Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике»,— говорится в сообщении.

Как сообщается, 35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении греческим правоохранителям.

В отчете расследования указано, что вероятно смертельная пожар начался после того, как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельнхе пожара, начавшиеся поблизости в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 30 июля, в Одессу и Херсон возвратились 15 моряков многострадального экипажа теплохода Free Neptune. В аэропортах их встречали родные, близкие, друзья и представители Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ).

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