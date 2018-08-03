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В Греции задержали подозреваемого в поджогах леса
Греческие полицейские задержали мужчину, который предположительно организовывал лесные пожары в Греции. Об этом сообщает «Укринформ».
«Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике»,— говорится в сообщении.
Как сообщается, 35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении греческим правоохранителям.
В отчете расследования указано, что вероятно смертельная пожар начался после того, как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельнхе пожара, начавшиеся поблизости в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.
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