В Крыму исчезло 70% зеленого покрова, который был до оккупации, — Грымчак

Украина

Около 70% зеленого покрова степного Крыма, который был в 2013 году, исчезло. Об этом в интервью «Крым Информ» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Можно констатировать, что состояние катастрофическое. Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть до состояния 50-х годов прошлого века»,— рассказал Грымчак.

По его данным, исчезают не только посевные площади, но и лесополосы, плодовые сады, виноградники.

«Но главная проблема — это резкое ухудшение качества почв. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев», — сказал заместитель министра.

Он отметил, что это происходит от нехватки воды на полуострове.

«Да. После того, как вода Северо-Крымского канала перестала поступать на полуостров, резко — буквально на порядок — сократились площади орошаемых земель. В то же время оккупационные власти резко увеличили использование артезианской воды из скважин. Но дело в том, что на более глубоких пластах залегают солончаки… Скважины использовали и раньше, до оккупации, но очень осторожно, сохраняя баланс, ведь вода из этих скважин идет уже минерализованная. Сейчас баланс нарушен», — подытожил Грымчак.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Грымчак сообщил, что по состоянию на ноябрь 2017 года на оккупированных территориях Донбасса 80% источников питьевой воды не пригодны к использованию в связи с высокой минерализацией.