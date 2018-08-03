Происшествия

На Киевщине задержан на взятке заммэра одного из городов, — Луценко

Во время получения очередной части неправомерной выгоды задержан первый заместитель городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, чиновники хотели передать право аренды 4,5 га земли за 30 тысяч долларов.

«Прокурорами ГПУ совместно с К СБУ во время получения очередной части неправомерной выгоды задержан первый заместитель городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области и начальник общего отдела исполнительного комитета Переяслав-Хмельницкого городского совета Киевской области»,— написал Луценко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что в городе Сколе Львовской области на взятке задержали мэра города Владимира Москаля. Москаля задержали во время получения взятки на 68,7 тысяч гривен.